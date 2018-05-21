Саммит G20 без некоторых ключевых членов начался в Аргентине

В Буэнос-Айресе, столице Аргентины, запустился саммит министров иностранных дел клуба "Большая двадцатка" без присутствия некоторых ключевых членов, которые возглавляют правительства стран с наиболее развивающейся экономикой.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Так, в частности, на собрании отсутствует государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, вместо которого представляет американские интересы его заместитель Джон Салливан.
Отсутствует также министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он отменил командировку в Аргентину из-за ряда мероприятий по линии сформированного руководства, поэтому российская сторона также будет представлена на уровне заместителя министра.
Министр иностранных дел Франции Дан-Ив Ле Дриан также принял решение отсутствовать на саммите в Аргентине, как и верховный глава Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что руководство Аргентины удовлетворило запрос о выдаче гражданки нашей страны, которая подозревается в растрате 1,2 млн гривен.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов