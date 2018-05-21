15:31 21.05.2018 | Политика | Новости
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Саммит G20 без некоторых ключевых членов начался в Аргентине

В Буэнос-Айресе, столице Аргентины, запустился саммит министров иностранных дел клуба "Большая двадцатка" без присутствия некоторых ключевых членов, которые возглавляют правительства стран с наиболее развивающейся экономикой.

Саммит G20 без некоторых ключевых членов начался в Аргентине

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, в частности, на собрании отсутствует государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, вместо которого представляет американские интересы его заместитель Джон Салливан.

Отсутствует также министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он отменил командировку в Аргентину из-за ряда мероприятий по линии сформированного руководства, поэтому российская сторона также будет представлена на уровне заместителя министра. 

Министр иностранных дел Франции Дан-Ив Ле Дриан также принял решение отсутствовать на саммите в Аргентине, как и верховный глава Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что руководство Аргентины удовлетворило запрос о выдаче гражданки нашей страны, которая подозревается в растрате 1,2 млн гривен.


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