Саммит G20 без некоторых ключевых членов начался в Аргентине

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, в частности, на собрании отсутствует государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, вместо которого представляет американские интересы его заместитель Джон Салливан.

Отсутствует также министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он отменил командировку в Аргентину из-за ряда мероприятий по линии сформированного руководства, поэтому российская сторона также будет представлена на уровне заместителя министра.

Министр иностранных дел Франции Дан-Ив Ле Дриан также принял решение отсутствовать на саммите в Аргентине, как и верховный глава Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что руководство Аргентины удовлетворило запрос о выдаче гражданки нашей страны, которая подозревается в растрате 1,2 млн гривен.