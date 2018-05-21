10:59 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря

Россия ультимативно закрыла для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря.

Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря

Власти Российской Федерации объяснили это якобы проведением боевых стрельб. Как сообщают СМИ, в некоторых районах расстояние до украинского побережья составляет не больше десяти миль и это грубое нарушение Конвенции по морскому праву.

При этом накануне активизировались корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и Черноморского флота военно-морского флота РФ в акватории Азовского моря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что после того, как Украина вернет себе полностью государственный суверенитет и целостность, страна применит Керченский мост для связей с Кубанью.

Он подчеркнул, что страна-агрессор понесет наказание не только за незаконное сооружение Керченского моста, но и за другие злодеяния. Россиянам этот мост пригодится, как путь для отступления, а Украина будет связываться с Кубанью после этого.


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