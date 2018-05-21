Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря

Власти Российской Федерации объяснили это якобы проведением боевых стрельб. Как сообщают СМИ, в некоторых районах расстояние до украинского побережья составляет не больше десяти миль и это грубое нарушение Конвенции по морскому праву.

При этом накануне активизировались корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ и Черноморского флота военно-морского флота РФ в акватории Азовского моря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что после того, как Украина вернет себе полностью государственный суверенитет и целостность, страна применит Керченский мост для связей с Кубанью.

Он подчеркнул, что страна-агрессор понесет наказание не только за незаконное сооружение Керченского моста, но и за другие злодеяния. Россиянам этот мост пригодится, как путь для отступления, а Украина будет связываться с Кубанью после этого.