20:59 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет Рады поддержал согласованные поправки к закону об антикоррупционном суде

Народные депутаты Украины в комитете в понедельник, 21 мая, проголосовали за согласованные поправки к законопроекту об антикоррупционном суде.

Профильный комитет Рады поддержал согласованные поправки к закону об антикоррупционном суде

Вместе с тем документ еще не содержит согласованной позиции по полномочиям общественного совета международных экспертов. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Руслан Князевич.

По его словам, уже очень близко к тому компромиссному решению, которое устроит все стороны. Председатель комитета сегодня будет лично проводить переговоры. Как только будет принято то консенсусное решение, то мы сразу соберем комитет. Будем решать этот вопрос, - пояснил он, добавив, что по остальному он бы просил поддержать согласованные предложения.

Таким образом, за документ проголосовали - 13, против - один, воздержались - два, а не голосовал один, решение принято, - сказал глава комитета.

Вместе с тем Князевич заявил, что после консультаций с МВФ и Венецианской комиссией комитет может собраться в девять часов утра вторника и еще в среду будет дополнительный комитет по плану.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий сегодня на согласительном совете заявил, что основным вопросом, который на этой пленарной недели должна заняться Верховная Рада, является создание Высшего антикоррупционного суда Украины.


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