Президент Украины определил нового члена Совета НБУ

Об этом сообщает сайт Президента.

Отмечается, что срок действия полномочий новоизбранного члена Совета составляет четыре года со дня вступления в должность. Указ набирает силу со дня его обнародования.

Александра Петрика знают, как влиятельного украинского экономиста. За 64 года жизни ему удалось построить внушительную карьеру.

С 1991 года был задействован в НБУ на постах заведующего сектора, руководителя отдела прогнозирования и перспективных исследований, заместителя главы экономического департамента, руководителя департамента экономического анализа, исследований и прогнозирования, заместителя лидера генерального департамента - главы департамента экономического анализа и прогнозирования генерального экономического департамента.

С 18 сентября 2012 Петрик также числился в правлении НБУ.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины наличный доллар потерял четыре копейки.