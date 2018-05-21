18:50 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины определил нового члена Совета НБУ

Глава Украины Петр Порошенко поставил подпись под указом об определении на должность нового участника Совета Национального банка Украины Александра Петрика.

Президент Украины определил нового члена Совета НБУ

Об этом сообщает сайт Президента.

Отмечается, что срок действия полномочий новоизбранного члена Совета составляет четыре года со дня вступления в должность. Указ набирает силу со дня его обнародования. 

Александра Петрика знают, как влиятельного украинского экономиста. За 64 года жизни ему удалось построить внушительную карьеру. 

С 1991 года был задействован в НБУ на постах заведующего сектора, руководителя отдела прогнозирования и перспективных исследований, заместителя главы экономического департамента, руководителя департамента экономического анализа, исследований и прогнозирования, заместителя лидера генерального департамента - главы департамента экономического анализа и прогнозирования генерального экономического департамента. 

С 18 сентября 2012 Петрик также числился в правлении НБУ. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины наличный доллар потерял четыре копейки.


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