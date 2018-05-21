Основным вопросом пленарной недели парламента является создание антикоррупционного суда, - Парубий

Об этом в понедельник, 21 мая, открывая Согласительный совет сообщил председатель ВР Андрей Парубий. Как сообщает УРА-Информ, глава парламента заверил, что законопроект об Антикоррупционном суде должен быть вынесен на рассмотрение зала во вторник после обеда.

Сегодня комитет по вопросам правовой политики и правосудия рассмотрит законопроект профильный комитет должен собраться и рассмотреть соответствующий законопроект.

Во вторник надо войти, в среду дать на рассмотрение поправок, а в четверг мы должны выйти на принятие решения. Это ключевые вопросы на эту неделю. На четверг по плану мы также успеваем подготовить законопроекты по защите прав детей, - добавил Парубий.

Напомним, Парубий заявил, что парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рассмотрит законопроект о Высшем антикоррупционном суде в понедельник, 21 мая.

По его словам, комитет перезагружен и там довольно сложно собрать кворум. Мы предварительно договорились, что на тех рабочих группах будут согласованы все позиции. Сам комитет состоится в понедельник в три часа. Я попросил, чтобы комитет заседал столько, сколько необходимо, пока не будет рассмотрен закон, - отметил Парубий.