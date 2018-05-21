МИД Украины за год направил в Россию более 20 обращений по Сенцову

Такое заявление она сделала на пресс-конференции, 21 мая.

Как утверждает Беца, когда поступила информация о голодовке, она сражу же направила ноту консула в соответствующие органы. "Мы требовали доступ к Олегу Сенцову. РФ отказывает, мотивируя это тем, что у Олега якобы российское гражданство. За последний год было более 20 обращений от нас по доступу к Олегу", - сообщила Беца.

Также пресс-секретарь МИД добавила, что переговорный процесс об освобождении Сенцова продолжается. При этом Беца сообщила, что пока она не может открыть все детали этого процесса, чтобы не навредить.

"Мы хотим видеть живыми и Олега Сенцова, и Кольченко, и других ", - добавила она.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. В частности, украинский режиссер, незаконно осужденный в РФ, назвал единственным условием прекращения им голодовки освобождение 64 украинских политзаключенных в России.