МИД Украины не исключает обмен Сенцова на Вышинского

В ведомстве не исключают, что его могут обменять на руководителя информационного ресурса "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом в понедельник, 21 мая, во время брифинга сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

В частности, на вопрос журналистов о том, возможен ли сценарий обмена Сенцова она ответила: "все возможно".

При этом она не стала раскрывать всех деталей, поскольку, по ее словам, если бы объявлял информацию заранее, то и Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров, видимо, еще не были бы освобождены.

Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается, - сказала Беца, добавив, что Российская Федерация блокирует все обращения Украины о доступе к Сенцову. Только за последний год было более 20 таких обращений."Мы каждый день давим на РФ путем направления этих нот, обращений. Также мы ставим этот вопрос на всех международных площадках - ООН, ОБСЕ, - пояснила Беца.

Напомним, Олег Сенцов, осужденный в России к 20 годам лишения свободы, голодает уже семь дней. Прекратить голодовку он согласится при условии, если Россия отпустит украинских 64 политзаключенных. Адвокат Сенцова отметил, что политзаключенный Олег Сенцов намерен голодать даже до фатального конца.

Как сообщал УРА-Информ, 17 мая 2018 суд в Херсоне арестовал главного редактора информационного ресурса "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 13 июля 2018 года.