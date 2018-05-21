07:59 21.05.2018 | Политика | Новости
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Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на президентских выборах.

Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

По данным Центральной избирательной комиссии за него отдали свои голоса проголосовало 68% избирателей. Как сообщает Reuters, нынишний глава государства с большим отрывом опередил бывшего губернатор штата Анри Фалькон, за которого проголосовали втрое меньше избирателей.

При этом в ЦИК заявили о низкой явке на выборы, которая составила 46,1%. В Комиссии также подчеркнули, что явка на выборах падает с 2013 года явка, тогда она составляла 80%. Сторонники Мадуро встретили результаты выборов феерверками, отметив победу массовыми танцами у президентского дворца. Оппозиция, бойкотирующая выборы, заявила о большом количестве нарушений.

Напомним, Венесуэла обвинила США в попытке сорвать президентские выборы в стране. В заявлении правительства Венесуэлы подчеркивается, что недавно введенные Белым домом санкции не обоснованы с правовой точки зрения и представляют собой "систематическую агрессивную кампанию".

Как сообщал УРА-Информ, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео назвал выборы в Венесуэле фиктивными. При этом, он уверен, что они ничего не изменят.


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