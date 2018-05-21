ЕС озвучил гарантии в поддержку Украины по противодействию дезинформации

Об этом сообщает глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время форума в Киеве.

По его словам, Евросоюзу следует увеличивать планку осведомленности о мероприятиях по дезинформации и способствовать тесным взаимоотношениям со всеми странами-участницами ЕС. В организации стремятся выяснить, как разрастается кампания по дезинформации, каковы ее причины и чего планируют достичь ее организаторы.

Мингарелли заявил, что несколько государств из организации столкнулись с аналогичной проблемой.

Как добавил дипломат, в ЕС будут делать все возможное, чтобы помочь Украине в ее противодействии за лучше действующую информацию. Это делается для реализации демократии в государстве. Он заверил, что ЕС будет применять технологии для предоставления украинскому населению более качественной информации для предоставлении им возможности лучше следовать роли граждан в становлении украинской демократии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", ЕС и власти Греции достигли соглашения для завершения еще одного пакета реформ для получения очередного финансового транша.