14:31 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС озвучил гарантии в поддержку Украины по противодействию дезинформации

В Европейском Союзе пообещали сделать все зависящее от организации с целью способствованию Украине в противостоянии дезинформационным мероприятиям от других стран.

ЕС озвучил гарантии в поддержку Украины по противодействию дезинформации

Об этом сообщает глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время форума в Киеве.

По его словам, Евросоюзу следует увеличивать планку осведомленности о мероприятиях по дезинформации и способствовать тесным взаимоотношениям со всеми странами-участницами ЕС. В организации стремятся выяснить, как разрастается кампания по дезинформации, каковы ее причины и чего планируют достичь ее организаторы.

Мингарелли заявил, что несколько государств из организации столкнулись с аналогичной проблемой.

Как добавил дипломат, в ЕС будут делать все возможное, чтобы помочь Украине в ее противодействии за лучше действующую информацию. Это делается для реализации демократии в государстве. Он заверил, что ЕС будет применять технологии для предоставления украинскому населению более качественной информации для предоставлении им возможности лучше следовать роли граждан в становлении украинской демократии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"ЕС и власти Греции достигли соглашения для завершения еще одного пакета реформ для получения очередного финансового транша.


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