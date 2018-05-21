Депутаты на этой неделе рассмотрят аграрные вопросы и создание Антикоррупционного суда

Об этом говорится в плане работы парламента на текущую пленарную неделю, опубликованный на сайте парламента в понедельник, 21 мая. Так, согласно документу, во вторник депутаты начнут работу с вопросов аграрной политики.

Далее по плану - проект закона о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении. При этом накануне глава парламента Андрей Парубий говорил, что заседание комитета по вопросам правовой политики по данному вопросу должно начаться в понедельник в час дня и продолжаться до тех пор, пока не будут согласованы все острые вопросы о положениях законопроекта.

Пленарная среда должна быть посвящена ратификациям. Если депутаты не будут рассматривать в этот день поправки к законопроекту об Антикоррупционном суде, у них будет возможность определиться с присоединением Украины к метрической конвенции; ратифицировать соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны и Румынией - в сфере военных перевозок.

В плане на 23 мая несколько проектов постановлений о проведении парламентских слушаний и два законопроекта в первом чтении.

В четверг, 24 мая, в первом чтении депутаты намерены рассмотреть законопроекты об отпуске усыновителям; об усилении защиты компаний от действий или бездействия разрешительных органов.

В конце плана работы на четверг - законопроекты об идентификации полицейских и нацгвардейцев. В пятницу состоится Час вопросов к правительству.

В повестка дня на неделю также значатся много других законодательных актов. В соответствии с ним депутаты должны включить в повестку дня сессии ряд законопроектов, рассмотреть вопросы нацбезопасности и обороны и ряд проектов законов в первом чтении.

Кроме того, запланировано переименовать несколько сел и рассмотреть основной и альтернативные законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе Парубий пообещал, что парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рассмотрит законопроект о Высшем антикоррупционном суде в понедельник, 21 мая.