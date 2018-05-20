11:52 20.05.2018 | Политика | Новости
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Жизнь турецкого президента находится под угрозой покушения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил уведомление о готовящемся на него покушении. Об этом передает TRT Haber.

Жизнь турецкого президента находится под угрозой покушения

Сообщается, что в ходе визита турецкого лидера в Боснию и Герцеговину ожидается повышенный уровень опасности для жизни Эрдогана. Предупреждение было услышано моментально - Эрдоган принял решение усилить свою охрану, а также двигаться по стране на своем бронированном автомобиле.

Однако, турецкий вице-премьер Бекир Боздаг заявил, что подобные заявление не пугают турецкого лидера, который не откажется от своей запланированной встречи с соотечественниками на Балканах.

Сведения о возможном покушении поступили от проживающих в Скопье турок, которые передали её в македонскую разведывательную службу. Информация подтвердилась и со стороны турецкой разведки, которая давно проводила зондирование вопроса о покушении на жизнь турецкого лидера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", организатором террористического акта, который был совершен в Киеве на народного депутата Украины Игоя Мосийчука, стал представитель Главного управления Генерального штаба Российской Федерации. 


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