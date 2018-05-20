В Каталонском парламенте могут появится министры из "когорты Пучдемона"

Чиновник уже подписал соответствующий документ. Министры должны прибыть в Каталонию для принятия присяги 23 мая, вопроке предостережениям премьера страны Марианно Рахой. В министерском списке оказались имена Жосеп Рулуля и Жорди Туруля, однако они находятся в бегах от испанского правосудия.

Еще двое - Луис Пуджа, который находится в Брюсселе после того как власти Бельгии отказала Испании в его экстрадиции, претендует на портфель министра культуры. А его коллега Тони Комин, который также находится за границей, назначен Кимом начальником министерства здравоохранения.

Напомним, что в настоящее время экс-глава правительства Каталонии Пучдемон находится в Германии и не имеет права покидать ее территорию без разрешения немецкой прокуратуры, которая ведет его дело. В то же время, если Пучдемон будет выдан Испании, то испанское следствие не сможет предъявить ему обвинение в "подстрекательстве к бунту", поскольку эта статья была отклонена немецким судом как основание для экстрадиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон снял свою кандидатуру с выборов на пост премьер министра провинции.