20:34 20.05.2018 | Политика | Новости
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В Черногории принял присягу президент

В Черногории в воскресенье, 20 мая, принял присягу Мило Джуканович.

В Черногории принял присягу президент

Он был избран президентом страны во второй раз. Как сообщает RadioFreeEurope, во время присяги в парламенте Джуканович заявил, что Черногория стала наиболее экономически развитой страной Западных Балкан, лидером реформ и переговоров с Европейским Союзом, и, безусловно, первой в очереди на вступление в этот союз.

Напомним, бывший коммунист Джуканович стал самым молодым премьер-министром Европы в 1991 году в возрасте 29 лет.

Как сообщает УРА-Информ, 16 апреля в Черногории лидер правящей Демократической партии социалистов Джуканович объявил о своей победе на выборах президента. Выступая с победной речью перед своими сторонниками, он пообещал, что за время его президентства Черногория вступит в Евросоюз.


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