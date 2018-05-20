В Черногории принял присягу президент

Он был избран президентом страны во второй раз. Как сообщает RadioFreeEurope, во время присяги в парламенте Джуканович заявил, что Черногория стала наиболее экономически развитой страной Западных Балкан, лидером реформ и переговоров с Европейским Союзом, и, безусловно, первой в очереди на вступление в этот союз.

Напомним, бывший коммунист Джуканович стал самым молодым премьер-министром Европы в 1991 году в возрасте 29 лет.

Как сообщает УРА-Информ, 16 апреля в Черногории лидер правящей Демократической партии социалистов Джуканович объявил о своей победе на выборах президента. Выступая с победной речью перед своими сторонниками, он пообещал, что за время его президентства Черногория вступит в Евросоюз.