Шотландия запускает процесс выхода региона из состава Обьединенного королевства

Первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен утверждает, что неопределенность относительно результата Brexit и дальнейшей роли Великобритании в глобальной политике ЕС не устраивает Шотландию. В регионе снова планируют возобновить дискуссию на тему выхода Шотландии из состава Соединенного королевства.

Региональный сепаратизм активизировался после публикации доклада об экономическом росте Шотландии, который возможен и без покровительства Лондона. Планируется провести несколько крупных конференций, где будут обсуждаться вопросы создания собственной валюты, а также интеграционные европерспективы региона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Шотландии отказался дать согласие на законопроект о выходе Великобритании с Европейского союза.