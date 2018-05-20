17:52 20.05.2018 | Политика | Новости
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Шотландия запускает процесс выхода региона из состава Обьединенного королевства

В Шотландии на следующей неделе состоится заседание правительства, где будет обсуждаться вопрос возобновления процесса отделения региона от Великобритании. Об этом передает BBC

Шотландия запускает процесс выхода региона из состава Обьединенного королевства

Первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен утверждает, что неопределенность относительно результата Brexit и дальнейшей роли Великобритании в глобальной политике ЕС не устраивает Шотландию. В регионе снова планируют возобновить дискуссию на тему выхода Шотландии из состава Соединенного королевства. 

Региональный сепаратизм активизировался после публикации доклада об экономическом росте Шотландии, который возможен и без покровительства Лондона. Планируется провести несколько крупных конференций, где будут обсуждаться вопросы создания собственной валюты, а также интеграционные европерспективы региона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Шотландии отказался дать согласие на законопроект о выходе Великобритании с Европейского союза. 


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