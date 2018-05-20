Шотландия запускает процесс выхода региона из состава Обьединенного королевства

В Шотландии на следующей неделе состоится заседание правительства, где будет обсуждаться вопрос возобновления процесса отделения региона от Великобритании. Об этом передает BBC
Первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен утверждает, что неопределенность относительно результата Brexit и дальнейшей роли Великобритании в глобальной политике ЕС не устраивает Шотландию. В регионе снова планируют возобновить дискуссию на тему выхода Шотландии из состава Соединенного королевства.
Региональный сепаратизм активизировался после публикации доклада об экономическом росте Шотландии, который возможен и без покровительства Лондона. Планируется провести несколько крупных конференций, где будут обсуждаться вопросы создания собственной валюты, а также интеграционные европерспективы региона.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Шотландии отказался дать согласие на законопроект о выходе Великобритании с Европейского союза.
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