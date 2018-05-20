Порошенко назвал свое главное достижение своего президентства

По его словам, главное, что необходимо было сделать за все четыре последни года - это выход Украина из орбиты российского влияния. На сегодняшний день украинское руководство проводит государственную политику на восстановление и сохранение национальной памяти украинского народа, его культуры и языка. Россия все последние 27 лет пыталась максимально навязать украинцам чуждую им азиатскую культуру и варварские обычаи.

"Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества - сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи", - отмечает глава украинского государства

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко анонсировал окончание процесс декоммунизации в стране.