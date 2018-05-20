17:17 20.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал свое главное достижение своего президентства

Президент Петр Порошенко считает, что у него лично есть особая миссия, которую он должен выполнить до конца своей каденции. Об этом он заявил во время выступления в заповеднике "Быковнянские могилы" во время чествования памяти жертв политических репрессий.

Порошенко назвал свое главное достижение своего президентства

По его словам, главное, что необходимо было сделать за все четыре последни года - это выход Украина из орбиты российского влияния. На сегодняшний день украинское руководство проводит государственную политику на восстановление и сохранение национальной памяти украинского народа, его культуры и языка. Россия все последние 27 лет пыталась максимально навязать украинцам чуждую им азиатскую культуру и варварские обычаи. 

"Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества - сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи", - отмечает глава украинского государства

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко анонсировал окончание процесс декоммунизации в стране.


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