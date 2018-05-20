18:46 20.05.2018 | Политика | Новости
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Палестина может лишиться действующего президента

Президент Палестины Махмуд Аббас опять потерял сознание и был срочно госпитализирован. Об этом передает Reuters

Палестина может лишиться действующего президента

Сообщается, что это уже третий случай за последние 7 дней, когда Аббаса из-за проблем с сердечно-сосудистой системой ложат в лечебную палату. Напомним, что во вторник у него было незначительное хирургическое вмешательство, операция продлилась три часа. Затем ему назначили 2 месяца постельног режима, однако глава государства проигнорировал советы врачевателей. 

Напомним, что 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля с сектором Газа было убито более 60 палестинцев, более 2 тыс человек были госпитализированы с разным уровнем травм и ранений. 

В таких условиях действующий президент Махмуд Аббас вынужден был обратиться к мировому сообществу с требованием срочного судебного разбирательства в деле применения Израилем огнестрельного оружия против палестинцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно 83-летнего Махмуда Аббаса снова избрали на пост главы Организации освобождения Палестины (ООП).


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