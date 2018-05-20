Китай наращивает импорт американских товаров

Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, которые он будет готов покупать у США. Об этом передает ABC News.
Так, в ходе встречи китайских представителей в стенах Белого дома с Дональдом Трампом, было решено начать процесс взаимного прекращение торгово-экономического противостояния в регионе АТР. Пекин готов идти на уступки американским властям, но при условии смягчение протекционистской политики Вашингтона.
В свою очередь, Вашингтон попросил китайские власти наладить правовое поле в отношении интеллектуальной собственности и патентного права.
Страны договорились о "значительном увеличении" экспорта сельскохозяйственной продукции и энергоносителей и об активизации усилий по расширению торговли промышленными товарами и услугами.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно китайские власти раскритиковали протекционистскую политику Вашингтона в отношении китайской продукции.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов