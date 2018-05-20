Иран готов продолжить разработку урановых шахт

Об этом передает DW.

По словам главы Организации атомной энергетики Ирана Али Акбара Салехи, Иран в считанные недели может найти и привести в рабочее состояние оборудование для начала добычи урана на уровне 20 процентов, как если бы это было до подписание соглашения. Он еще раз напомнил европейским партнерам, что в случае повторной имплементации соглашения, Иран полностью вернется к исполнению данных перед США обязательств.

Напомним, что в июле 2015 года Иран подписал с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Евросоюз запустил механизм блокировки санкций США против Ирана.