04:00 20.05.2018 | Политика | Новости
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Иран готов продолжить разработку урановых шахт

Тегеран готов запустить программу добычи урановых пород, если ЕС и СШа не смогут сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) после выхода последней из ядерного соглашения. 

Иран готов продолжить разработку урановых шахт

Об этом передает DW.

По словам главы Организации атомной энергетики Ирана Али Акбара Салехи, Иран в считанные недели может найти и привести в рабочее состояние оборудование для начала добычи урана на уровне 20 процентов, как если бы это было до подписание соглашения. Он еще раз напомнил европейским партнерам, что в случае повторной имплементации соглашения, Иран полностью вернется к исполнению данных перед США обязательств.

Напомним, что в июле 2015 года Иран подписал с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций.   

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Евросоюз запустил механизм блокировки санкций США против Ирана.


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