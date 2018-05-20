12:14 20.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100194497:roman

Германия призывает Украину не игнорировать переговорный процесс с Россией

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что Украине нужно срочно возобновить диалог с Россией. Об этом передает Die Saarbrücker Zeitung.

Германия призывает Украину не игнорировать переговорный процесс с Россией

По его словам, нужно четко обозначить для Украины вопросы и предложения, с которыми она может спокойно садиться за стол переговоров с Россией. Миру необходимо поддерживать с Россией контакты для решения крупных международных конфликтов, без этого урегулирование многих спорных вопросов может оказаться под угрозой перманентной эскалации.

Маас ранее встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, где они обсудили в том числе кризис в Украине. Немецкий министр подтвердил непоколебимость Москвы в отношении деоккупации Крымского полуострова. РФ полностью поддирживает введение миротворческого контингента на востоке Украины, но механизм реализации проекта должен быть согласован со всеми сторонами конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас провел рабочую встречу с президентом Украины Петром Порошенко. 


Поделиться
Читайте также:
 
Жизнь турецкого президента находится под угрозой покушения На Сумщине мужчина устроил гонку с полицейскими - ФОТО На западе Ирана 9 человек умерли в результате отравления грибами День памяти жертв политических репрессий: помним, любим, скорбим - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив