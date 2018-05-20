Германия призывает Украину не игнорировать переговорный процесс с Россией

По его словам, нужно четко обозначить для Украины вопросы и предложения, с которыми она может спокойно садиться за стол переговоров с Россией. Миру необходимо поддерживать с Россией контакты для решения крупных международных конфликтов, без этого урегулирование многих спорных вопросов может оказаться под угрозой перманентной эскалации.

Маас ранее встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, где они обсудили в том числе кризис в Украине. Немецкий министр подтвердил непоколебимость Москвы в отношении деоккупации Крымского полуострова. РФ полностью поддирживает введение миротворческого контингента на востоке Украины, но механизм реализации проекта должен быть согласован со всеми сторонами конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас провел рабочую встречу с президентом Украины Петром Порошенко.