23:24 20.05.2018 | Политика | Новости
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"Фиктивные" выборы в Венесуэле ничего не изменят, - Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео назвал выборы в Венесуэле фиктивными.

При этом, он уверен, что они ничего не изменят. Как пояснил в воскресение, 20 мая, глава американского внешнеполитического ведомства, нужно чтобы народ Венесуэлы руководил этой страной, которая имеет так много, чего предложить миру, - написал Помпео на своей страничке в социальной сети.

Он также призвал правительство Венесуэлы освободить задержанного год назад по обвинению в терроризме американца Джошуа Холта.

Напомним, голосование, по итогам которого граждане Венесуэлы выберут президента на ближайшие шесть лет, началось в воскресенье на всей территории страны.

На высший государственный пост претендуют нынешний венесуэльский лидер Николас Мадуро, представитель движения "Надежда на перемены" Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от "Народного политического единства", а также бывший однопартиец действующего президента по Единой социалистической партии Венесуэлы Энри Фалькон, который теперь выступает от имени небольшой оппозиционной политической силы “Прогрессивный авангард”.

Как сообщал УРА-Информ, в Венесуэле Николас Мадуро вновь подал свою кандидатуру по пост главы государства. Его главным соперников в президентской гонке станет оппозиционер Анри Фалькон, который обещает избирателям проводить успешные реформы в условиях жесткого экономического кризиса, гиперинфляции и дефицита товаров первой необходимости.


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