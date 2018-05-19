13:32 19.05.2018 | Политика | Новости
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В Венесуэле заключенные захватили территорию тюремной колонии

В штате Лара в Венесуэле арестанты организовали тюремный бунт. Об этом передает NTN 24.

В Венесуэле заключенные захватили территорию тюремной колонии

Главными мотивами для путча стали нечеловеческие условия содержания заключенных, когда в одной камере приходилось тесниться 50 людям одновременно, а также постоянные пытки со стороны тюремной администрации. В результате бунта погибли 10 человек и ранены 25 в том числе, заместитель начальника тюрьмы. Заключенным удалось захватить несколько ключевых помещений колонии при помощи заложников, которых они продержали около двух часов.

В тюрьму был направлен армейский корпус для урегулирования тюремного восстания, 6 заключенных были убиты в ходе потасовок с военными. Последние вынуждены были применить взрывчатку, чтобы разблокировать помещения, где прятались бунтовщики. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в мексиканском штате Веракрус семь человек погибли и не менее 22 получили ранения в результате бунта, который устроили заключенные в одной из тюрем


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