В Венесуэле заключенные захватили территорию тюремной колонии

Главными мотивами для путча стали нечеловеческие условия содержания заключенных, когда в одной камере приходилось тесниться 50 людям одновременно, а также постоянные пытки со стороны тюремной администрации. В результате бунта погибли 10 человек и ранены 25 в том числе, заместитель начальника тюрьмы. Заключенным удалось захватить несколько ключевых помещений колонии при помощи заложников, которых они продержали около двух часов.

В тюрьму был направлен армейский корпус для урегулирования тюремного восстания, 6 заключенных были убиты в ходе потасовок с военными. Последние вынуждены были применить взрывчатку, чтобы разблокировать помещения, где прятались бунтовщики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в мексиканском штате Веракрус семь человек погибли и не менее 22 получили ранения в результате бунта, который устроили заключенные в одной из тюрем.