Трамп назвал Николаса Мадуро наркоманом

Об этом передает "Голос Америки".

Сообщается, что в правящей прослойке Единой социалистической партии Венесуэлы есть "подельник Мадуро" - Диосдадо Кабелло который занимается конфискацией партии наркотиков у наркоторговцев, а затем перенапрввляет их по воздушному пространству из аэропортов Венесуэли в различные латиноамериканские страны.

И Мадуро, и Кабелло полученные от наркоторговли деньги отмывали в Коста-Рике, России и Колумбии. Огромные доходы от продажи наркотиков делятся между ним и Кабелло, а последний занимается их транспортировкой в офшорные зоны. Вероятно, что и сам Мадуро является не только крупным наркодиллером, но и сам употребляет наркотические вещества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести запрет на импорт нефти из Венесуэлы путем санкций в отношении венесуэльской государственной компании PDVSA.