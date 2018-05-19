11:12 19.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп назвал Николаса Мадуро наркоманом

Администрация Белого Дома готова предоставить доказательства того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не только связан с торговлей наркотиками, но и сам употребляет психотропные препараты. 

Трамп назвал Николаса Мадуро наркоманом

Об этом передает "Голос Америки".

Сообщается, что в правящей прослойке Единой социалистической партии Венесуэлы есть "подельник Мадуро" - Диосдадо Кабелло который занимается конфискацией партии наркотиков у наркоторговцев, а затем перенапрввляет их по воздушному пространству из аэропортов Венесуэли в различные латиноамериканские страны.

И Мадуро, и Кабелло полученные от наркоторговли деньги отмывали в Коста-Рике, России и Колумбии. Огромные доходы от продажи наркотиков делятся между ним и Кабелло, а последний занимается их транспортировкой в офшорные зоны. Вероятно, что и сам Мадуро является не только крупным наркодиллером, но и сам употребляет наркотические вещества. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести запрет на импорт нефти из Венесуэлы путем санкций в отношении венесуэльской государственной компании PDVSA. 


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