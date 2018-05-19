Трамп готов участвовать в процессе реформирования ООН

По его словам, ООН должна наконец-то стать тем органом, который будет заниматься урегулированием конфликтов на глобальном уровне. Таким образом, вмешательство и роль США, как постоянного "жандарма", уменьшится, а вот работа в стенах ООН увеличится. Трамп считает, что такой вариант будет устраивать американское руководство, которое сетует на слишком большие финансовые растраты на содержание ООН.

Также стороны обсудили и другие аспекты реформирования всемирной организации, ситуацию вокруг КНДР и в Сирии, Украины и Ирана.

Напомним, что свой вариант реформирование ООН и ЕС предлагал и французский президент Эммануель Макрон. Французский гарант предложил ввести новую должность министра финансов, создать общие силы быстрого реагирования в ЕС, а также общий бюджет гражданской обороны. Финансирование на такие расходы планируется взимать с помощью единого налога на финансовые операции и налога для крупных интернет-компаний.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли высказался по поводу реформы децентрализации в Украине.