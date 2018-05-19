Совет Европы планирует усилить боробу с киберугрозами

Сообщается, что в ближайшее время министры иностранных дел проведут несколько общих встреч, где будут очерчены контуры работ специалистов в области кибербезопасности на национальных уровнях. По итогам проведенных работ будет принята общая Конвенция. Она будет направлена на решение проблем неприкосновенности частной жизни, возникающих в связи с использованием новых информационно-коммуникационных технологий, и на укрепление механизма.

Что касается глобальных и дипломатических аспектов кибербезопасности, Совет признает важность международного сотрудничества. Кроме того, он также приветствует создание необходимых условий для обеспечение защиты личных данных и конфиденциальной информации пользователей интернет-пространства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководство Украины приняло решение о добровольном внесении со стороны страны средств в Совет Европы. Это необходимо, для того чтобы в скорейшем времени обрубить попытки России управлять реформой Совета Европы с выгодой для себя.