ООН обеспокоено ситуацией на израильско-палестинской границе

Представители 29 стран-членов Совета ООН по правам человека проголосовали за проведение независимого расследования нарушений прав человека во время столкновений убийств палестинцев израильскими военными в секторе Газа.
Об этом передает Deutsche Welle.
Таким образом, комиссия приняла решение за создание специального органа для проведения расследования, были также Китай и мусульманские страны. ООН обвинила Тель-Авив в чрезмерном уровне насилия израильских военных в отношении палестинских демонстраций.
В Израиле покамест на прокомментировали уведомление представителей стран-членов ООН.
Напомним, что 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля с сектором Газа было убито более 60 палестинцев, более 2 тыс человек были госпитализированы с разным уровнем травм и ранений.
Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что обеспечить мир в секторе Газа можно при помощи военного контингента ООН.
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