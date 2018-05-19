17:46 19.05.2018 | Политика | Новости
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ООН обеспокоено ситуацией на израильско-палестинской границе

Представители 29 стран-членов Совета ООН по правам человека проголосовали за проведение независимого расследования нарушений прав человека во время столкновений убийств палестинцев израильскими военными в секторе Газа.

ООН обеспокоено ситуацией на израильско-палестинской границе

Об этом передает Deutsche Welle.

Таким образом, комиссия приняла решение за создание специального органа для проведения расследования, были также Китай и мусульманские страны. ООН обвинила Тель-Авив в чрезмерном уровне насилия израильских военных в отношении палестинских демонстраций. 

В Израиле покамест на прокомментировали уведомление представителей стран-членов ООН.

Напомним, что 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля с сектором Газа было убито более 60 палестинцев, более 2 тыс человек были госпитализированы с разным уровнем травм и ранений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что обеспечить мир в секторе Газа можно при помощи военного контингента ООН.


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