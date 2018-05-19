23:00 19.05.2018 | Политика | Новости
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Хорватия официально стала во главе Совета Европы

Сегодня днем прошла официальная процедура передачи поста председательствующей в Совете Европы страны - Хорватия сменила на нем Данию. Об этом передает Glash Hrvatske.

Хорватия официально стала во главе Совета Европы

Сообщается, что на встрече в датском Эльсиноре в присутствии представителей 47 государств-членов была проведена процедура передачи руководства Советом Европы. Многие министры иностранных дел ведомства подчеркнули, что в Хорватии хватает множества проблем, и что передача места председателя началось на фоне резкой оценки Совета Европы по усилению расизма, языка ненависти, национализма и нетерпимости в Хорватии. 

В свою очередь, министр иностранных дел Мария Пейчинович заверила, что Загреб будет в полной мере работать над вопросами межэтнической и расовой толерантности, постояно вынося данные проблемы на министерские комитеты. 

"В течение этих шести месяцев Хорватия будет больше представлена ​​на международной арене и попытается создать четкий политический и культурный бренд", - подытожила свою речь Пейчинович.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Совет Европы принял протокол о внесении поправок в Конвенцию о защите физических лиц от попыток кражи их персональных данных. 


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