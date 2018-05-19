Эрдоган просит ООН отправить миротворцев в Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что обеспечить мир в секторе Газа можно при помощи военного контингента ООН. Об этом передает
По его словам, нельзя допустить, чтобы подобные преступления, как считает лично Эрдоган, повторились вновь. Ведь Израиль прекрасно осознает факт применения против палестинского гражданского населения огнестрельного оружия, но Тель-Авив делает все возможное, чтобы намеренно приуменьшить масштабы репрессий против палестинцев, будучи под прикрытием со стороны могущественного Вашингтона.
Турецкий лидер призвал создать независимую международную комиссию экспертов для расследования преступлений Израиля в Секторе Газы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава государства Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил решение об открытии пропускного пункта в городе Рафах на границе с сектором Газа. Соответствующий шаг дает возможность свободно пересекать палестинцам ранее указанное место в течение девятого месяца мусульманского календаря, считает президент.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов