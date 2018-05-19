Эрдоган просит ООН отправить миротворцев в Палестину

По его словам, нельзя допустить, чтобы подобные преступления, как считает лично Эрдоган, повторились вновь. Ведь Израиль прекрасно осознает факт применения против палестинского гражданского населения огнестрельного оружия, но Тель-Авив делает все возможное, чтобы намеренно приуменьшить масштабы репрессий против палестинцев, будучи под прикрытием со стороны могущественного Вашингтона.

Турецкий лидер призвал создать независимую международную комиссию экспертов для расследования преступлений Израиля в Секторе Газы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава государства Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил решение об открытии пропускного пункта в городе Рафах на границе с сектором Газа. Соответствующий шаг дает возможность свободно пересекать палестинцам ранее указанное место в течение девятого месяца мусульманского календаря, считает президент.