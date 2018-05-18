Впервые в истории США ЦРУ возглавила женщина

Ее кандидатуру поддержали 54 законодателя, 45 - выступили против. Как сообщает Голос Америки, к большинству демократов, выступивших против утверждения ее кандидатуры, присоединились сенаторы-республиканцы Рэнд Пол и Джефф Флейк.

Сенатор Джон Маккейн, испытавший на себе пытки и издевательства во время нахождения во вьетнамском плену, накануне голосования призвал отклонить кандидатуру Хаспел из-за ее участия в программе ЦРУ по применению чрезмерно жестких методов ведения допросов.

При этом несколько сенаторов-демократов, в числе которых заместитель главы комитета по разведке Марк Уорнер, Джин Шахин, Джо Манчин и некоторые другие, высказались за утверждение кандидатуры Хаспел.

Ее кандидатуру предложил президент Джональд Трамп. Джина Хаспел сменит на посту директора ЦРУ Майка Помпео, возглавившего государственный департамент США.

Ранее комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ.

Она прослужила в ЦРУ 33 года, в том числе занимая различные должности в России и Азербайджане.

В последние годы она занимала пост заместителя директора спецслужбы. После назначения Хаспел станет первой женщиной в истории США, возглавившей разведывательную службу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 61-летняя Хаспел заменит на должности руководителя ЦРУ Майка Помпео, который недавно занял пост государственного секретаря США.

Комитет по разведке сената Соединённых Штатов Америки удовлетворил кандидатуру Джины Хаспел на принятие должности руководителя Центрального разведывательного управления.