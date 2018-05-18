Власти Польши прокомментировали введение миротворцев ООН на Донбасс

Соответствующие заявление время выступления на форуме Совета безопасности в Нью-Йорке, передает издание Defence24.

Как считает президент, международное право остается сильнейшим инструментом цивилизованных стран для обеспечения прочного мира, основанного на доверии, нормах и ценностях. Поэтому, такая миссия не должна ограничиваться защитой сотрудников ОБСЕ, а должна охватывать всю территорию конфликта, включая российско-украинскую границу.

При этом Дуда отметил, что на Донбасее имеет место не гражданское противостояние, а самая что ни есть настоящая военная агрессия извне.

Напоследок польский лидер также добавил, что данная ситуация является вызовом для безопасности Европы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что предложение Российской Федерации о размещении миротворческой миссии ООН только на линии разграничения на Донбассе является неприемлемым и только негативно повлияет на территориальную целостность Украины.