Украина и Канада подписали совместное соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает подготовку личного состава, а также языковые курсы.
Об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Как отмечается, торжественное подписание документов провели командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров и представитель Канадского командования объединенных операций Уильям Сеймур.
Представитель Канады отметил, что Украина достигли значительных успехов в двустороннем сотрудничестве с Канадой.
К слову, помощь МВД от правительства Канады осуществляется через проекты Международной технической помощи.
В частности, проект поддержки подготовки полицейских, усиление возможностей полиции и привлечение экспертов канадской полиции. Общая сумма помощи составила около 25 млн канадских долларов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины не планирует разрыв дружеского масштабног соглашения касательно взамодействия с Россией, потому что оно содержит положения об уважении суверенитета и государственной целостности Украины.
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