13:54 18.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Канада заключили соглашение о военной подготовке – ФОТО, ВИДЕО

Украина и Канада подписали совместное соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает подготовку личного состава, а также языковые курсы.

Украина и Канада заключили соглашение о военной подготовке – ФОТО, ВИДЕО

Об этом проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, торжественное подписание документов провели командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров и представитель Канадского командования объединенных операций Уильям Сеймур.

Представитель Канады отметил, что Украина достигли значительных успехов в двустороннем сотрудничестве с Канадой.

К слову, помощь МВД от правительства Канады осуществляется через проекты Международной технической помощи.

В частности, проект поддержки подготовки полицейских, усиление возможностей полиции и привлечение экспертов канадской полиции. Общая сумма помощи составила около 25 млн канадских долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины не планирует разрыв дружеского масштабног  соглашения касательно взамодействия с Россией, потому что оно содержит положения об уважении суверенитета и государственной целостности Украины.


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