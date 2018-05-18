17:35 18.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина будет пользоваться Керченским мостом для связей с Кубанью, - Порошенко

После того, как Украина вернет себе полностью государственный суверенитет и целостность, страна применит Керченский мост для связей с Кубанью.

Украина будет пользоваться Керченским мостом для связей с Кубанью, - Порошенко

Об этом сообщает президент Украины Петр Порошенко в ходе мероприятия ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Он подчеркнул, что страна-агрессор понесет наказание не только за незаконное сооружение Керченского моста, но и за другие злодеяния. Россиянам этот мост пригодится, как путь для отступления, а Украина будет связываться с Кубанью после этого.

Президент отметил, что там проживает большое число украинцев, поэтому стоит поддерживать связь с Россией, когда она перестанет вести агрессивную политику.

15 мая 2018 года президент РФ Путин открыл автодорожную часть Крымского моста, а запуск железнодорожной части планируется в 2019 году. Крымский мост объединил Крымский полуостров с Таманским полуостровом в Краснодарском крае.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в поисково-информационной картографической службе Google мост, который незаконно построили из России во временно аннексированный полуостров Крым, изобразили только через два дня после официального открытия. 


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