08:21 18.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп обещал предоставить защиту КНДР при условии денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Северной Корее и ее лидеру Ким Чен Ыну защиту в случае отказа КНДР от ядерного оружия. Об этом информирует Associated Press.

Трамп обещал предоставить защиту КНДР при условии денуклеаризации

Недавно Северная Корея приостановила переговоры на высоком уровне с Южной Кореей, запланированные на среду, 16 мая, из-за совместных военных учений США и Южной Кореи. 

По словам американского лидера, политические отношения к Северной Кореи не изменилось после предупреждения из Пхеньяна. Он сказал, что северокорейские официальные лица обсуждают логистические детали о встрече с США "будто ничего не произошло".

Трамп заявил, если Ким Чен Ын согласится на денуклеаризацию, то он получит защиту, которая будет очень сильной. На встрече генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Трамп сказал, что не собирается обсуждать вопросы войск США в Южной Корее во время его встречи с Ким Чен Ыном.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", лидер КНДР Ким Чен Ын отдал распоряжение закрыть полигон Пхунгери в мае. В ходе своей встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином он пообещал не просто закрыть полигон, но и пригласить американских экспертов и журналистов, чтобы следить за закрытием ядерного полигона в следующем месяце.


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