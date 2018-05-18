Страны Балтии хотят усилить батальоны НАТО морскими силами

По его словам, батальоны НАТО были дислоцированы в Литве, Латвии, Эстонии и Польше еще в 2017 году, альянс называет их ответом на агрессивные действия России на Украине и в регионе Балтийского моря.

Кроме того, правительство стран Балтии просит США уделить больше внимания противовоздушной обороне балтийских стран, которая является одним из наиболее слабых звеньев в их оборонной системе.

Как указал Линкявичюс, для балтийских стран важно, чтобы пребывание союзников "было большим не только в количественном выражении, но и более разнообразным по своим формам". Это могут быть учения, визиты, дислокация техники, филиалы военных баз, пояснил он.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", правительство Украины должно реструктуризировать Вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО и довести к концу комплексные реформы.