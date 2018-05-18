Профильный комитет рассмотрит проект об антикоррупционном суде 21 мая, - Парубий

Об этом в пятницу, 18 мая, в кулуарах Верховной Рады рассказал журналистам глава парламента Андрей Парубий. По его словам, комитет перезагружен и там довольно сложно собрать кворум.

Мы предварительно договорились, что на тех рабочих группах будут согласованы все позиции. Сам комитет состоится в понедельник в три часа. Я попросил, чтобы комитет заседал столько, сколько необходимо, пока не будет рассмотрен закон, - отметил Парубий.

О также добавив, что обсуждение будет проходить при участии представителей Венецианской комиссии и Международного валютного фонда. Основная дискуссия идет о полномочиях общественного Совета международных экспертов, пояснил Парубий, выразив надежду, что ВР сможет проголосовать за антикоррупционный суд 24 мая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рабочая группа предложил МВФ два пути решения вопроса антикоррупционного суда.