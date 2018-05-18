Правительство Египта на месяц откроет границу с сектором Газа

Глава государства Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил решение об открытии пропускного пункта в городе Рафах на границе с сектором Газа. Соответствующий шаг дает возможность свободно пересекать палестинцам ранее указанное место в течение девятого месяца мусульманского календаря, считает президент.
Об этом египетский лидер сообщил на своей странице в Facebook.
Как утверждает Фаттах ас-Сиси, в последние годы Египет блокировал переход в Рафахе в связи с угрозой безопасности. Однако такой шаг с контрольно-пропускном пунктом значительно облегчит страдания жителей сектора Газ.
При этом президент отметил, что КПП в городе Рафах - единственный транспортный путь, примыкающий к сектору Газа, и не контролируемый израильтянами.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Израиль совершил серию авиарейдов по целям секторе Газа. Целью воздушных ударов были объекты палестинского радикального движения ХАМАС.
Израильская армия заявила, что авиарейды были совершены в ответ на массированный обстрел палестинскими радикалами израильского приграничного города Сдерот. В результате этого пулеметного обстрела никто из израильтян не пострадал.
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