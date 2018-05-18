Огнем и мечом: в Украине будут жестко бороться с коллаборантами

Об этом передает пресс-служба главы государства.

По его словам, на временно оккупированных территориях Украины сформировалась целая когорта людей, которые вынуждены были, зачастуюю под страхом физической расправы, пойти на сотрудничество в местной администрацией. Прямой пример этому Крмыский полуостров, где множество представителей крмыско-татарского народа подверглись политическим репрессиям.

С таки людьми нужно работать, но не забывать, что есть и число лиц, которые добровольно стали коллаборационистами - пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти

Новый закон будет иметь название "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений", дата его подания в зал ВРУ не известна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что после того, как Украина вернет себе полностью государственный суверенитет и целостность, страна применит Керченский мост для связей с Кубанью.