22:52 18.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Огнем и мечом: в Украине будут жестко бороться с коллаборантами

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал подготовку закона об ужесточении отечественного законодательства для коллаборационистов и представителей "пятой колонны" в стране.

Огнем и мечом: в Украине будут жестко бороться с коллаборантами

Об этом передает пресс-служба главы государства. 

По его словам, на временно оккупированных территориях Украины сформировалась целая когорта людей, которые вынуждены были, зачастуюю под страхом физической расправы, пойти на сотрудничество в местной администрацией. Прямой пример этому Крмыский полуостров, где множество представителей крмыско-татарского народа подверглись политическим репрессиям. 

С таки людьми нужно работать, но не забывать, что есть и число лиц, которые добровольно стали коллаборационистами - пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти

Новый закон будет иметь название "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений", дата его подания в зал ВРУ не известна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что после того, как Украина вернет себе полностью государственный суверенитет и целостность, страна применит Керченский мост для связей с Кубанью.


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