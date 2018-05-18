20:54 18.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Меркель полностью поддерживает процесс введения миротворцев на Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не будет пытаться "канализировать" процесс урегулирования ситуации на востоке Украины путем введения миротворческого контингента.

Меркель полностью поддерживает процесс введения миротворцев на Донбасс

Об этом она заявила на пресс-конференции по результатам встречи с российским президентом.

По ее словам, единственной площадкой для восстановления мира на востоке Украины может быть только выполнения Минских соглашений. Иные другие варианты или их альтернативы могут усугубить и без того удручающее положение. Необходимо продолжать разрабатывать возможные варианты урегулирования конфликта дипломатическим путем, но для этого Киеву придется садиться с Москвой за общий стол переговоров.

"Мы согласовываем свои действия. Министры иностранных дел должны здесь дальше работать", - подытожила канцлер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Ангела Меркель дала оценку выполнению Минских соглашений, указав на то, что конфликт на Донбассе набирает обороты, а перемирие не выполняется. 


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