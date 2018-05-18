Меркель полностью поддерживает процесс введения миротворцев на Донбасс

Об этом она заявила на пресс-конференции по результатам встречи с российским президентом.

По ее словам, единственной площадкой для восстановления мира на востоке Украины может быть только выполнения Минских соглашений. Иные другие варианты или их альтернативы могут усугубить и без того удручающее положение. Необходимо продолжать разрабатывать возможные варианты урегулирования конфликта дипломатическим путем, но для этого Киеву придется садиться с Москвой за общий стол переговоров.

"Мы согласовываем свои действия. Министры иностранных дел должны здесь дальше работать", - подытожила канцлер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Ангела Меркель дала оценку выполнению Минских соглашений, указав на то, что конфликт на Донбассе набирает обороты, а перемирие не выполняется.