08:32 18.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Климкин в Дании встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека

В четверг, 17 мая, министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время своего визита в Данию провел встречу с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Климкин в Дании встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека

На встрече обсуждалось незаконно удерживаемые и заключенные на территории России и в оккупированном Крыму гражданах Украины. Как сообщает пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства, Климкин обратил внимание комиссара к системному характеру преследования Россией украинских граждан - журналистов, общественных активистов и просто всех несогласных с агрессивной политикой Кремля против Украины и оккупацией части ее территории.

Также во время встречи речь шла о перспективах работы Дуни Миятович в качестве комиссара по отслеживанию ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе. "Дела Олега Сенцова, Владимира Балуха, Узеира Абдуллаева и более 60 других украинцев являются не отдельными случаями злоупотребления и нарушения прав человека, а последовательной и четко координированной политикой Москвы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал официальный визит в Данию.


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