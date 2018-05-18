13:30 18.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ГПУ планирует передать данные о вражеском обстреле Троицкого в суд в Гааге

Генеральная прокуратура Украины зафиксировала факт противоправных политики Российской Федерации, навязанных законов и действий оккупационных войск во время огня в строну села Троицкое. В ведомстве рассчитывают направить в Международный уголовный суд в Гааге доказательства нарушения норм международного права.

ГПУ планирует передать данные о вражеском обстреле Троицкого в суд в Гааге

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Доказательства зафиксированы процессуальным путем. Отмечается, что в ходе осмотра места случившегося, выяснено, что после прямого попадания артиллерийского снаряда в жилое здание по улице Кузнечная, 15 в селе Троицкое он был абсолютно разрушен.

В следствии атаки пострадала семья, живущая в доме. Так, ушли из жизни мгновенно отец семейства и малолетний ребенок 2005 года рождения. Мать и другой ребенок получили сильные травмы и в тяжелом состоянии перемещены в лечебное учреждение.

В ведомстве добавили, что в данный момент установлено, что нападение проводили снарядами калибра 152 мм с Первомайского района Луганской области. Осуществляются меры по определению личностей, причастных к совершению злодеяния, сообщили в ГПУ.

Напомним, как ранее сообщал, Соединенные Штаты Америки призывают Россию освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.


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