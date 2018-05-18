Госдеп США призвал Россию освободить Сенцова и других политзаключенных

Соответствующее заявление сделала спикер Госдепа США Хизер Нойерт в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, все американское правительство вместе с Олегом Сенцовым призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных.

Ранее сообщалось, что Сенцов объявил бессрочную голодовку. В частности, по словам его адвоката, он назвал единственным условием прекращения голодовки освобождение 64 украинских политзаключенных в России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", выпуск из-под стражи украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях страны станет одной из главных тем во время встреч руководителя МИД Украины Павла Климкина на министерском собрании Совета Европы.