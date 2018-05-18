Госдеп США призвал Россию освободить Сенцова и других политзаключенных

Соединенные Штаты Америки призывают Россию освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.
Соответствующее заявление сделала спикер Госдепа США Хизер Нойерт в своем микроблоге в Twitter.
По ее словам, все американское правительство вместе с Олегом Сенцовым призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных.
Ранее сообщалось, что Сенцов объявил бессрочную голодовку. В частности, по словам его адвоката, он назвал единственным условием прекращения голодовки освобождение 64 украинских политзаключенных в России.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", выпуск из-под стражи украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях страны станет одной из главных тем во время встреч руководителя МИД Украины Павла Климкина на министерском собрании Совета Европы.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов