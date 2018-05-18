11:17 18.05.2018 | Политика | Новости
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Госдеп США призвал Россию освободить Сенцова и других политзаключенных

Соединенные Штаты Америки призывают Россию освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Госдеп США призвал Россию освободить Сенцова и других политзаключенных

Соответствующее заявление сделала спикер Госдепа США Хизер Нойерт в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, все американское правительство вместе с Олегом Сенцовым призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных.

Ранее сообщалось, что Сенцов объявил бессрочную голодовку. В частности, по словам его адвоката, он назвал единственным условием прекращения голодовки освобождение 64 украинских политзаключенных в России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", выпуск из-под стражи украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях страны станет одной из главных тем во время встреч руководителя МИД Украины Павла Климкина на министерском собрании Совета Европы.


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