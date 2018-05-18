Глава Кабмина пообещал переориентировать работу центров занятости

Соответствующие заявление глава правительства на заседании украинского парламента, 18 мая.

Согласно словам Гройсмана, вопрос оплаты труда украинцев необходимо решить в кратчайшие сроки. В частности, как только украинская экономика позволит обеспечить соответствующий рост.

При этом премьер-министр отметил, что как только оплата труда в Украине будет хотя бы на уровне с тем, что украинцы получают заграницей, люди начнут возвращаться. Также он добавил, что на сегодняшний день есть много предприятий в Украине, которые предлагают рыночную заработную плату.

"Проблема является сложной для страны, и она не вчера создалась. Вспомните, сколько волн трудовой миграции было у нас: Италия, Португалия, теперь Польша... Просто все время те, кто отвечал за экономику государства, не обращали на это внимание – едут, и пускай едут. Но наша задача на сегодня решить эту проблему", – добавил Владимир Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году на учете в украинской Государственной службе занятости зафиксировано 8200 переселенцев, как выяснилось во время экспертного обсуждения состояния соблюдения прав ВПО.