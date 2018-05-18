Глава Кабмина пообещал переориентировать работу центров занятости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен переориентировать работу центров занятости для того, чтобы решить проблему трудовой миграции.
Соответствующие заявление глава правительства на заседании украинского парламента, 18 мая.
Согласно словам Гройсмана, вопрос оплаты труда украинцев необходимо решить в кратчайшие сроки. В частности, как только украинская экономика позволит обеспечить соответствующий рост.
При этом премьер-министр отметил, что как только оплата труда в Украине будет хотя бы на уровне с тем, что украинцы получают заграницей, люди начнут возвращаться. Также он добавил, что на сегодняшний день есть много предприятий в Украине, которые предлагают рыночную заработную плату.
"Проблема является сложной для страны, и она не вчера создалась. Вспомните, сколько волн трудовой миграции было у нас: Италия, Португалия, теперь Польша... Просто все время те, кто отвечал за экономику государства, не обращали на это внимание – едут, и пускай едут. Но наша задача на сегодня решить эту проблему", – добавил Владимир Гройсман.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году на учете в украинской Государственной службе занятости зафиксировано 8200 переселенцев, как выяснилось во время экспертного обсуждения состояния соблюдения прав ВПО.
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