13:29 18.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дуда обратился в ООН с просьбой ввести миротворцев на Донбасс

Президент Польши Анджей Дуда во время заседания Совета безопасности ООН попросил о введении миротворцев на восток Украины в зону конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами и вдоль границы с Россией.

Дуда обратился в ООН с просьбой ввести миротворцев на Донбасс

С таким предложением польский президент выступил во время заседания Совбеза ООН, которое состоялось в Нью-Йорке.

По его словам, миротворческая миссия ООН должна разместить вдоль границы Украины с Россией разместить миротворческую миссию. Так, если это произойдет, эти силы должны быть дислоцированы по всей территории, которая сейчас находится в руках сепаратистов.

Известно, что в мае Польша может вынести предложение Варшавы на дебаты. В то же время, это предложение может быть ветировано Россией, выступающей против размещения вооруженных миротворцев ООН на границе с Украиной.

В то же время, Россия, которая подала в Совет безопасности ООН предложение о силах организации на Донбассе, добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии контакта в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ, и имели задачу только охранять этих наблюдателей.

Однако, Украина и ее западные союзники отвергли такие ограничения и настаивают, что эти силы должны работать на всей неподконтрольной Украине территории Донбасса, включая неконтролируемый сейчас участок российско-украинской границы, и иметь широкий миротворческий мандат.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Польш Аджей Дуда с полной уверенностью заявил, что его страна поддерживает введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на востоке Украины. В частности, которая должна разворачиваться на всей территории, где проходит российско-украинская война.


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