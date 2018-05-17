В СБУ отреагировали на партию календарей с российским Крымом

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ занимается изъятием партии противоукраинского провокационного товара в рамках начатого уголовного производства по статье 110 Уголовного Кодекса Украины. Благодаря действиям оперативников СБУ остановлена вероятность распространения антиукраинского печатного товара в интересах государства-агрессора.

В правоохранительных органах зафиксирован факт производства в одной из частных полиграфических компаний Украины в Тернополе календарей футбольных игр Чемпионата Мира 2018 года с изображением российской карты со временно оккупированной территорией Украины - полуостровом Крым.

Данные календари планировали запустить к розничному сбыту по всей территории Украины. Длится следствие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд осудила открытие Керченского моста в оккупированном Россией Крыму.