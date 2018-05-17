В СБУ отреагировали на партию календарей с российским Крымом

Работники Службы безопасности Украины занимаются конфискацией выпущенной партии календарей, на которых напечатана карта территории Российской Федерации со временно незаконно аннексированным Крымом.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ занимается изъятием партии противоукраинского провокационного товара в рамках начатого уголовного производства по статье 110 Уголовного Кодекса Украины. Благодаря действиям оперативников СБУ остановлена вероятность распространения антиукраинского печатного товара в интересах государства-агрессора.
В правоохранительных органах зафиксирован факт производства в одной из частных полиграфических компаний Украины в Тернополе календарей футбольных игр Чемпионата Мира 2018 года с изображением российской карты со временно оккупированной территорией Украины - полуостровом Крым.
Данные календари планировали запустить к розничному сбыту по всей территории Украины. Длится следствие.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд осудила открытие Керченского моста в оккупированном Россией Крыму.
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