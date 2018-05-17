В Кремле ответили на призыв американских СМИ взорвать Крымский мост

В правительстве Российской Федерации заявляют, что американским правоохранительным органам необходимо обратить внимание на публикацию американского издания The Washington Examiner о планировании ликвидации Керченского моста.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Как передает Песков, статью о взрыве можно рассматривать только как сумасшедшее, некрасивое проявление испорченной журналистики, на грани провокаций, на которые следует обратить внимание правоохранителям, в том числе и американским.
Глава РФ Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста, который незаконно соединяет полуостров Крым с Таманским полуостровом в Краснодарском крае, после временной оккупации Крыма Россией с 2014 года.
Американское медиа Washington Examiner 15 мая опубликовало материал с призывами к Украине подорвать Крымский мост, поскольку у страны есть необходимое для нанесения авиаударов.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство Польши назвало строительство Крымского моста очередным нарушением международного права, а также несоответствием с украинской стороной и игнорированием позиций Генеральной Ассамблеи ООН.
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