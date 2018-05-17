16:53 17.05.2018 | Политика | Новости
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В Каталонии новый глава принял присягу

Новоизбранный руководитель Каталонии Ким Торра принес присягу лидера правительства Каталонии, не говоря при этом ничего о короле и Конституции Испании, дав слово быть верным населению Каталонии.

В Каталонии новый глава принял присягу

Об этом сообщает El Pais.

В целом, мероприятие инаугурации проходило меньше трех минут и было самым коротким в истории. Как выражение несогласия с форматом мероприятия, на нем не находился ни один участник руководства Испании, а в зале, где длилась процедура, было только знамя Каталонии. 

После принятия присяги Торра даже не коснулся медальона, который есть символом руководителя Женералитата. На его пиджаке была закреплено лишь желтая лента, как символ поддержки заключенных каталонских политиков. 

55-летнего депутата Кима Торре выбрали председателем регионального правительства 14 мая 2018 года. В его пользу отдали свои голоса 66 депутатов регионального парламента, против него выступили 65 депутатов, а еще четыре чиновника не стали голосовать вовсе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Торра продемонстрировал выборцам свою правительственную программу, в которой соглашается с президентством Карлеса Пучдемтона.


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