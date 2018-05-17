В Канаде отреагировали на открытие Керченского моста

Министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд осудила открытие Керченского моста в оккупированном Россией Крыму.
Об этом информирует сайт МИД Канады.
По ее словам, правительство Канады осуждает строительство и частичное открытие Керченского моста.
В ведомстве заявили, что открытие моста служит укреплению незаконной власти России на полуострове и является примером насильственного отделения полуострова от остальной Украины.
Кроме того, Фриланд разъяснила, что открытие моста несет нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации. Канада подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Мы призываем Россию прекратить нарушать основополагающие принципы международного порядка", - написала глава МИД.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный российский художник-карикатурист, архитектор Сергей Елкин высмеял в рисунке открытие Керченского моста в Крым. Как известно, указанный мост соединяет аннексированный у Украины полуостров с материковой Россией.
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