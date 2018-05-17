В ЕС определили условия для направления в Украину 500 млн евро инвестиций

Об этом сообщает на пресс-конференции по Плану запуска внешних инвестиций ЕС в Украине депутат Сейма Литовской Республики Андрюс Кубилюс.

Проект называется "Контракт "Реформы ради инвестиций". Его предложил ввести еврокомиссар по вопросам содружества Йоганнес Ган. Согласно проекту закладывается 50 млн евро поддержки от Евросоюза, но в общем по этим денежным технологиям выходит 500 млн евро на 2018 год. В контракте запрашивается пояснение об организации трех конкретных реформ для инвестиций.

Кубилюс заявил, что Украине необходимо утвердить закон о бизнес-омбудсмене, реализовать независимого и достойный регулятор рынка энергетики, отменить е-декларирование для антикоррупционных активистов. После этого стране перечислят 500 млн евро от разных инвесторов, среди которых 50 млн евро от Евросоюза.

Бывший премьер Литвы отметил, что в случае правильного применения Украиной пяти млд евро за 2018 год, которые были перечислены после 2014 года, то государство может получить новые средства в таком же количестве.

Кубилюс добавил, что Украина имеет большую неприятность, поскольку у руководства страны не выходит эффективно распределить те деньги, которые уже были обещаны, поэтому на новый пакет финансовой поддержки пока рано рассчитывать.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", процедура создания совместного одного видения государств-участников Совета Европейского Союза продолжается касательно российского газопровода "Северный поток-2".