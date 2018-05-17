Украина не сможет вернуть захваченную Россией территорию, - Волкер

Поставки Украине летального оружия будут способствовать только достижению мира в стране. Россия слишком сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла, и будет расти еще больше.

Об этом в среду,16 мая, во время визита на Донбасс заявил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.

При этом дипломат подчеркнул, что если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением для новых наступлений. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокой цены, - заявил Волкер, добавив, что ценой могут быть новые санкции против России.

Вместе с тем представитель Госдепа отметил, что США надеются на согласие Российской Федерации на миротворческую миссию Организации объединенных наций, чтобы положить конец войне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду 16 мая, провел встречу со специальным представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером. Во время переговоров оба политика подчеркнули необходимости немедленного освобождения украинских заложников.