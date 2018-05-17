Рада в четверг рассмотрит законопроект о Нацбюро финбезопасности

В частности, народные депутаты остановятся на законопроекте о Национальном бюро финансовой безопасности. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Согласно документу, сегодня также запланированы к рассмотрению законопроект о здравоохранении и трансплантации органов, изменения относительно посредничества в трудоустройстве за рубежом, а также изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования.

Парламент также может включить в повестку дня изменения в закон о публичных закупках. Кроме того, Рада может принять законопроект относительно предоставления убежища бездомным, а также рассмотрит вопросы назначения отдельных народных депутатов членами парламентских комитетов и назначения на должность судей Конституционного суда Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне глава парламента Андрей парубий заявил, что парламентские фракции продолжают консультации по кадровым вопросам. В частности, еще нет договоренности по избрания членов Центральной избирательной комиссии.