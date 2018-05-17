Рада разрешила проводить трансплантацию органов умерших

Документ разрешает трансплантацию органов после смерти донора при условии, что он заранее предоставил письменное согласие на трансплантацию. Как сообщает УРА-Информ, за документ проголосовали 255 парламентариев.

Таким образов, законом устанавливается после дачи письменного согласия лицу предоставляется карта потенциального донора и информация о нем вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации. Информация будет конфиденциальной.

При этом предлагается предусмотреть, что заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано заявителем. Предусматривается, что при каждом учреждении здравоохранения (аккредитованном министерством) будут созданы специализированные объединения трансплантологии, а также будет введено обязательное функционирование в этих заведениях этических комитетов.

В документе также устанавливается, что нарушения установленного законом порядка трансплантации органов и других анатомических материалов человека и животного будет наказываться штрафом до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности и заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет или без такого.

При этом изъятие у человека органов принудительным путем или обманом будет наказываться лишением свободы до пяти лет. За те же действия, совершенные в отношении лица в беспомощном состоянии или в материальной или другой зависимости, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, в закон внесено более 200 поправок, поэтому парламентарии рассматривали его два дня. Вчера глава парламента Андрей Парубий заверил, что в четверг закон будет принят.